Ex de Maria Azêdo é preso por descumprir medidas protetivas

Bruno irá responder por descumprimento de medidas protetivas | Foto: Reprodução

Manaus - Bruno de Oliveira Guedes, de 33 anos, foi preso, na manhã desta sexta-feira (5), após se apresentar para depor na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) . Ele foi denunciado pela ex-companheira, Maria Azêdo, que é ex-cunhã-poranga do Boi Caprichoso, de agressão física e perseguição.

Em redes sociais, Maria expôs que estava sendo perseguida por Bruno e que ele havia, inclusive, invadido o apartamento dela no último final de semana e levado pertences pessoais e a cadela - que o casal criava enquanto moravam juntos.

Conforme a polícia, o casal viveu dois anos juntos e, após a ex-cunhã ter dado um ponto final no relacionamento, Bruno não aceitou o término e passou a persegui-la.

"Maria já tinha passado pro diversas situações com eles e entrou com um pedido de medida protetiva que foi aceito pela Justiça. No mês de maio, ele teve ciência dessa ordem judicial, que não poderia se aproximar dela, mas acabou descumprindo. Isso incomodou a família e a própria Maria, que ficou temorosa pela própria vida por medo da reação dele. Ele não negou que tivesse mandado mensagens para ela e para a família dela e disse que achava que isso não tinha importância. Inclusive, o próprio advogado o orientou, mas ele continuou descumprindo", explicou a delegada Acácia Pacheco, da DECCM.

Procedimentos

Bruno, que já respondia por lesão corporal, agora irá responder por descumprimento de medidas protetivas. Ele deverá passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça.