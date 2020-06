No AM, irmãos de menino que fugiu de canoa são resgatados em Codajás

Manacapuru - Os irmãos do adolescente de 13 anos, que passou três dias em uma canoa no rio Solimões fugindo das agressões do próprio pai, foram resgatados por conselheiros tutelares de Codajás (município distante 240 quilômetros em linha reta de Manaus). As quatro crianças de três, cinco, sete e dez anos estavam em situação de abandono e vulnerabilidade.

Conforme informações do Conselho Tutelar de Codajás, as crianças moravam em um flutuante de difícil acesso e estavam completamente abandonadas. No momento em que as equipes chegaram, um dos irmãos do adolescente, uma criança de apenas 10 anos de idade, estava tratando peixe para cozinhar para os próprios irmãos.

As crianças eram obrigadas a fazer tarefas domésticas e a trabalhar na roça. Eles foram resgatados e conduzidos para uma rede de apoio naquele município. Na cidade, a comoção tomou conta da população que fez várias doações para as crianças, que não possuíam roupas e alimentos, segundo informações do Conselho Tutelar.

Há relatos de que o pai já está preso e respondendo pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos. O Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas, para confirmar as circunstâncias da prisão, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

O caso

A situação, em que as crianças estavam vivendo, ganhou repercussão após o irmão mais velho – um adolescente de 13 anos - ter passado, aproximadamente, três dias em uma canoa no rio Solimões após fugir do pai. Ele tinha como destino a cidade de Manacapuru, onde os avós moram.

O caso foi denunciado no Conselho Tutelar e Delegacia de Manacapuru, onde o menino contou que era explorado pelo pai, e que - desde os sete anos - trabalhava para se alimentar, além de ser o responsável pelos afazeres domésticos e por cuidar dos irmãos. Sem motivo algum, ele era agredido constantemente.

