Bebê de 6 meses é abandonado pela própria mãe no Jorge Teixeira

O bebê foi resgatado por conselheiras tutelares | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um bebê de seis meses de idade foi resgatado na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 15h, na rua Anúbis, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele havia sido abandonado pela própria mãe na última terça-feira (2), na casa de uma conhecida dela. A mulher, ao perceber que a mãe não retornaria, acionou o Conselho Tutelar.

Conforme a conselheira tutelar Ângela Santos, a denúncia chegou por meio de ligação informando que o bebê estava no local desde terça-feira (2), após a mãe ter deixado a criança informando que ia a um comércio. A mulher que estava com o bebê conhecia a mãe dele de vista da igreja, onde ela frequentava.

"Essa mulher nos ligou e disse que esperou o retorno da mãe do bebê, mas três dias depois, ao ver que ela não retornaria, percebeu que precisava de ajuda. Ela não tem condição de cuidar da criança. Fomos no local e informaram que é a terceira vez que ela faz isso. Esse é o terceiro filho que ela deixa com conhecidos e não volta para buscar. Agora, o menino vai para um abrigo para que continuem as investigações e tentem encontrar um lar para ele", explicou a conselheira.

Ângela destacou, ainda, que o bebê está bem de saúde, apenas com palidez. Vizinhos informaram que a mãe é usuária de drogas e estava frequentando a igreja para tentar se livrar do vício. Foi dessa forma que conheceu a pessoa com quem deixou a criança.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

Acompanhe a entrevista na delegacia: