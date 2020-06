"O guardador das armas": Playboy é preso com arsenal de facção

Material que estava sendo guardado por "Playboy" | Foto: Divulgação/Rocam

Manaus - "Playboy" de 23 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (5), por volta do meio-dia, após denúncias anônimas de que ele estaria guardando armas, munições e drogas pertencentes a uma facção criminosa. A prisão foi efetuada na rua Dois, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), moradores da área acionaram a equipe, por meio do WhatsApp, informando que o suspeito seria integrante de uma facção criminosa e estava guardando materiais ilícitos no quarto da casa onde morava.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais avistaram pessoas com as características repassadas saindo de um veículo modelo Voyage, de cor prata e placas NOS-9228. Após a abordagem e busca no veículo, foi encontrada uma pistola calibre 380.

Na revista feita no quarto de "Playboy" foram encontradas mais duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 36, além de 13 munições, duas porções sendo uma de cocaína e outra de oxi, balança de precisão, dois rádios comunicadores, além de R$ 311. O veículo também foi apreendido.

Procedimentos

"Playboy" foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve passar por audiência de custódia e permanecer à disposição da Justiça.