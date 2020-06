Mais um caso de violência de pai contra 5 filhos choca amazonenses

No município de Codajás, um homem de 56 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por maus-tratos e violência doméstica contra cinco crianças. Este é o segundo caso em menos de 24h envolvendo pais que maltratam seus filhos no Amazonas. Os casos chocaram a sociedade amazonense nas últimas horas.

Segundo a escrivã Ana Cristina Leão, gestora da delegacia de Codajás, o homem compareceu ao Conselho Tutelar para informar sobre o desaparecimento de um dos filhos, um adolescente de 13 anos. Na mesma hora em que ele estava no órgão público, alguns vizinhos resolveram prestar queixa na unidade policial, informando suspeitar que o pai havia matado o filho.

“No momento em que todas essas diligências ocorriam, recebi uma mensagem da delegada do município de Manacapuru informando que um adolescente de 13 anos usou uma canoa para fugir do pai , pois o mesmo estava sofrendo agressões por parte dele e que não aguentava mais. Logo, foi constatado que se tratava do homem de 56 anos, que estava no Conselho Tutelar”, explicou Leão.

Ainda segundo a gestora, de imediato resolveram recolher os filhos do infrator para prestarem depoimento. As crianças, com idades de 5 a 10 anos, relataram que eram maltratadas pelo pai, que as obrigava a fazer todo o trabalho doméstico, enquanto ele permanecia sentado. Elas disseram, também, que apanhavam com qualquer coisa que o pai encontrava, desde uma ‘perna-manca’ até mesmo o remo.

“Notamos que as crianças estavam muito abatidas, desnutridas e temiam que o pai pudesse fazer alguma coisa. Então, diante disto, resolvemos solicitar da Justiça um mandado de prisão preventiva que, em seguida, foi expedido e cumprido nesta sexta. As crianças foram entregues aos familiares e estamos aguardando a mãe para prestar depoimento sobre o caso”, finalizou Ana Cristina.

Outro caso

Um homem, identificado como Rodrigo Ruan Fonseca, gravou vídeos onde aparece agredindo o próprio filho e o caso ganhou visibilidade. A polícia iniciou as investigações e a mãe, identificada como Ivanira Fonseca, de 21 anos, e o menino foram levados, na tarde desta sexta-feira (5), até Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Lá, ela prestou depoimento e contou que ele fez os vídeos para coagi-la a voltar com ele.

Nos vídeos, a criança aparece com cara de choro e o pai ordena que ele vá para o banheiro. A criança passa a ser agredida com vários tapas na cara e chora. Já no banheiro, o pai ordena que ele lave a própria roupa e ofende a criança com palavras de baixo calão e ainda faz comentários abusivos sobre a ex-mulher.

O vídeo foi embaçado para não identificar a criança | Autor: Reprodução