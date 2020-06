Bêbada, mulher é presa suspeita de agredir própria mãe no Mutirão

A agressora foi encaminhada ao 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Sob efeito de bebidas alcoólicas, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa suspeita de agredir a própria mãe. O caso ocorreu na rua 20, comunidade Mutirão, Zona Norte de Manaus.

A mulher estava bastante alterada e, além da violência contra sua genitora, jogou pedras em veículos que trafegavam na via pública. Ela só foi contida após vizinhos acionarem a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante o atendimento da ocorrência os policiais militares foram desacatos pela mulher que durante o trajeto até a delegacia xingou a equipe policial.

A agressora foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

