Motorista capota carro ao cair em buraco na Zona Norte

O condutor foi socorrido pelo Samu | Foto: Divulgação

Manaus - Um grave acidente foi registrado na noite de sexta-feira (5), por volta das 22h, na avenida Margarita (Zona Norte de Manaus). O motorista de um carro modelo Renault Symbol caiu em um buraco e capotou o veículo.

Conforme testemunhas, o buraco já está a algum tempo na via publica. Devido a luminosidade, o motorista acabou não percebendo o buraco e perdeu a direção fazendo o veículo capotar.

O condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido a uma unidade hospitalar.

Outro acidente

O aposentado Gileno Rabelo Calmont Filho, 77 anos, morreu, na tarde de terça-feira (2), após sofrer um grave acidente no sentido bairro-centro da avenida Buritis, no Distrito Industrial (Zona Leste).

Conforme testemunhas, por volta da 14h30, Gileno havia acabado de sair de uma empresa onde presta serviços, pilotando uma motocicleta, quando bateu em um buraco na via. O aposentado perdeu o controle e caiu na pista. Não há informações se a vítima usava capacete no momento do fato.