"Estou arrependido", diz pai que agrediu bebê para atingir ex

Manaus - Rodrigo Nogueira Fonseca, 24 anos, que gravou vídeos agredindo o próprio filho de 1 ano e dez meses e enviou a mãe da criança, disse estar arrependido. A declaração foi dada por ele, ao chegar na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na manhã deste sábado (6) . Ele fez questão de conversar com a imprensa e dar a versão dele dos fatos.

Na porta da Delegacia, Rodrigo não se conteve nos xingamentos contra a ex-companheira, Ivanira Fonseca, de 21 anos. “Fiz isso para atingi-la porque ela já fez muito pior que isso com as crianças. Ela batia no meu filho, nem dava o de comer pra eles. Já tenho passagem pela polícia, mas não tenho arma não, nem de brinquedo. Eu estou arrependido”, declarou.

Os vídeos repercutiram em redes sociais e nas imagens, a criança aparece com cara de choro e o pai ordena que ele vá para o banheiro. A criança passa a ser agredida com vários tapas na cara e chora. Já no banheiro, o pai ordena que ele lave a própria roupa e ofende a criança com palavras de baixo calão e ainda faz comentários abusivos sobre a ex-mulher.

Rodrigo está sendo ouvido pela delegada Joyce Coelho, titular da Depca. A mãe dele está na especializada acompanhando todo o procedimento. Ele deve permanecer à disposição da Polícia Civil.

