Família de Heloísa comemora prisão de suspeito do assassinato

Familiares de Heloísa Medeiros da Silva de Souza, de 17 anos, soltaram fogos na noite de sábado (6), em comemoração à prisão de Michael Sabóia de Souza, de 19 anos. Michel é acusado de ter matado Heloisa | Foto: Divulgação





Manaus - Familiares de Heloísa Medeiros da Silva, 17 anos, soltaram fogos na noite de sábado (6), em comemoração à prisão de Michael Sabóia de Souza, 19 anos, acusado de ter matado Heloisa, depois de torturá-la, no dia 15 de dezembro de 2019 . O corpo da adolescente foi encontrado seminu, em um casarão no Centro de Manaus.



O tio de Heloísa, Fábio Medeiros, informou ao EM TEMPO que a família soltou fogos na noite do último sábado (7), na rua 11 da Comunidade Mundo Novo, bairro Flores ( Zona Centro-Sul de Manaus), para comemorar a prisão do assassino da jovem no Estado do Maranhão.

Leia também: Procurado por matar Heloísa, Michael Sabóia é preso no Maranhão

“Em forma de agradecimento a todos que estiveram com a gente até o final, fica o nosso agradecimento. Que ele venha para Manaus e pague pelo crime cruel que cometeu. Nós vencemos e estamos aqui para agradecer a todos. Vamos soltar fogos para agradecer a Deus e segundo para lembrar o nome da Heloísa Medeiros que não está mais aqui”, explicou o tio da vítima.

Com balões brancos e ao som do nome de Heloísa, os familiares gritaram por Justiça. Os fogos representaram o pedido de paz pela trágica morte da jovem.

A previsão é que Michael Sabóia chegue a Manaus na segunda-feira (8), para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Leia mais:

Corpo encontrado no centro é de Heloísa, adolescente desaparecida



Sociedade cobra e polícia diz que caso Heloísa não foi esquecido



Após dois meses, laudo aponta que Heloísa teve morte lenta e dolorosa

Amigas revelam à família o perfil do suspeito de assassinar Heloísa

Sem flores: relembre histórias de mulheres vítimas de violência