Jovem é baleado em frente de casa enquanto soltava pipa

O rapaz foi levado ao SPA do Alvorada na note de sábado (7). | Foto: Internet

Manaus - Um jovem, identificado como Júlio Henrique de Oliveira, 23 anos, foi baleado por dois homens que passaram em alta velocidade sobre uma moto. Ele levou três tiros enquanto soltava pipa na Rua 2, do bairro Alvorada e foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA).

"Ele saiu para brincar de papagaio perto de casa, com os colegas que sempre brinca. Eu estava em casa assistindo televisão, ouvi aqueles tiros, mas não imaginava que seria com ele. Fui para a porta de trás de casa e ouvi pessoas gritando 'socorre' e disseram que tinha sido meu filho. Para mim, foi uma surpresa muito grande ele ser baleado quase na frente de casa. Perguntei de todo mundo e ninguém conhecia quem foi, só falaram que tinham dois caras em uma moto, em alta velocidade", conta o pai do jovem.



O pai de Júlio Henrique não quis ser identificado, mas o acompanhou até o SPA do Alvorada ( Zona Centro-Oeste de Manaus). Ele conta que o filho era usuário de drogas, mas não tinha conhecimento sobre até que ponto estava, de fato, envolvido neste meio.

"Não sabia de ameaça. Os filhos não falam para os pais o que acontece nas ruas. Ele era usuário de drogas, não vou mentir, sou pai, mas não vou mentir. Agora, se ficava vendendo ou estava devendo para alguém por aí, não é do meu conhecimento", afirma.

Ainda existem informações de que Júlio teria sido preso em flagrante em 2020, mas após ser contatada, a 10ª Companhia Interativa Comunitária - que responde pelas ocorrências no bairro do Alvorada - não quis se pronunciar, alegando que as informações seriam obtidas apenas com o plantonista da noite anterior.