PM prende peixeiro que tentou matar ex com terçadadas na cabeça

A mulher disse a polícia que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento | Foto: Divulgação

Coari - Um homem que trabalhava vendendo peixes e que não teve o nome revelado pela polícia foi preso no sábado (6), no município Coari (Distante 362 quilômetros de Manaus), após tentar matar a própria companheira a terçadadas.

Conforme informações de policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi informada que na tarde da última sexta-feira (5), o suspeito havia desferido pelo menos três golpes de terçados contra a companheira que também, não teve o nome divulgado.

Após diligências da Polícia Militar na manhã de sábado, o suspeito foi preso nas proximidades do beco Tenente, no bairro Chagas Aguiar. Moradores da área denunciaram à polícia que ele tentou matar a ex quando estava vendendo peixes na Rua Plínio Coelho em Coari.

Segundo os policiais militares, a vítima contou que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento que teve fim após o infrator ter quebrado o braço dela durante uma briga do casal. Após o término, o suspeito passou a ameaçar a mulher.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido a Delegacia Interativa de Policia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.