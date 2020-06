Bebedeira entre amigos acaba em morte em Itacoatiara

O crime aconteceu em Itacoatiara | Foto: Divulgação

Itacoatiara – Na tarde deste domingo (07), por volta das 14h30, um rapaz identificado como Carlos Alberto Pereira da Silva, 27 anos, foi morto com uma facada, no bairro Jardim Amanda, localizado no município Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar em Itacoatiara, a vítima e o ‘amigo’ estavam bebendo juntos quando tiveram um desentendimento e acabaram brigando. No meio da confusão, Carlinhos foi golpeado pelo agressor de nome ainda não identificado.

Segundo a PM, o suspeito fugiu do local e até agora não foi encontrado. Os responsáveis estão investigando para obter mais informações sobre o paradeiro do foragido e de detalhes do crime.

O corpo de Carlos Alberto foi retirado do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.