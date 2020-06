Mulher é esfaqueada na frente do filho e jogada em avenida de Manaus

O caso aconteceu neste domingo (8) | Foto: reprodução

Manaus – "O domingo foi de terror”,foi assim que definiu a dona de casa Maiara Santana, de 19 anos, moradora do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ela foi esfaqueada pelo companheiro na frente do filho e abandonada em uma área escura da avenida Timbiras.

Segundo a vítima, o companheiro, identificado como Alesson Rocha da Silva, chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão. Ele pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima que estava da companhia do filho menor.

As agressões não pararam por aí. O homem solicitou uma corrida por aplicativo. Ele entrou com a esposa no carro e, como se nada tivesse acontecido, a levou para a avenida Timbiras.

Chegando no destino final, desferiu mais golpes de faca na vítima que ficou ferida nos braços e na cabeça. Alesson fugiu do local e abandonou a esposa ferida na avenida.

Maiara conseguiu pedir ajuda e foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste da cidade.

Após ser atendida e medicada, a mulher foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para registrar o Boletim de Ocorrência contra o agressor.

