Vídeo: homem leva pauladas e garrafada na cabeça no Centro de Manaus

Manaus – Um homem, não identificado pela polícia até à publicação desta matéria, sofreu diversas agressões que foram registradas por meio de um vídeo na zona sul de Manaus. A gravação mostra um homem sendo agredido com um pedaço de madeira nas mãos, e em poucos segundos uma garrafa de vidro é quebrada em sua cabeça. A ocorrência ocorreu na rua Lobo D’Almada, bairro Centro. (Assista ao vídeo no final da matéria).

‘’Se você tirar, vai morrer’’, ameaça um dos agressores enquanto obriga que o homem ofereça as mãos para receber golpes com um pedaço de madeira. A vítima, ao tentar se recolher, é atingida com uma garrafa de vidro na cabeça e outros golpes do objeto.

O conteúdo da agressão supõe que a ocorrência envolva briga de facções ou acerto de contas. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, responsáveis pela patrulhamento ostensivo na região, informaram que não foram acionados para atender a ocorrência, e a Polícia Civil deve investigar o caso.

Curioso ou não, o caso segue sem explicações sobre o que motivou as cenas de tortura. Vale ressaltar que a rua, em que o vídeo foi gravado, é um conhecido e movimento local de prostituição em Manaus, onde mulheres e homens expõem seus corpos, muitas vezes sem vestimenta, para atrair clientes interessados em sexo. Apesar da "boa fama" da região, não há indícios de que o homem seja um "cliente" que não pagou por serviços sexuais contratados e, por isso, acabou punido.

Casos recentes

Outros casos semelhantes foram registrados em Manaus. Em abril, uma jovem foi gravada sendo coagida por integrantes de uma facção por ter dedurado membros da organização criminosa. Em fevereiro, outro vídeo registrou duas adolescentes sendo levadas por um grupo de homens, com armas apontadas para as costas das vítimas - dias depois, os corpos das duas foram encontrados.

Em caso mais recente, uma adolescente foi sequestrada e executada por realizar ameaças a uma facção, durante guerra das organizações criminosas em Manaus.

