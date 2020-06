Colombiano é ferido durante troca de tiros com policias em Tabatinga

Tabatinga (AM) - Um homem colombiano identificado apenas como "Ramirez" foi baleado com um tiro de pistola no abdômen por volta das 21h da noite de sábado (6). O homem de 35 anos, reagiu à voz de prisão trocando tiros com policiais militares no município de Tabatinga (distante 1.10 quilômetros de Manaus).



Segundo os policiais, um homem armado com um revólver estava fazendo um arrastão em uma rua situada por trás da feira municipal de Tabatinga. O Ramirez disparou alguns tiros e correu para um terreno baldio onde tentou se esconder, mas os policiais insistiram na perseguição.

O colombiano voltou a atirar em direção aos policiais militares e foi atingido no abdômen. O homem foi levado para a unidade hospitalar do município. Os policiais localizaram três pessoas que haviam sido vítimas do homem e todas disseram que tiveram os seus pertences roubados.

Segundo informações, Ramirez está fora de perigo e vai ser autuado na Delegacia Interativa de Polícia de Tabatinga por crimes de roubo e resistência à prisão.

