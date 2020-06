Homem que esfaqueou a mulher na frente do filho é preso em Manaus

A vítima foi esfaqueada e abandonada | Foto: Reprodução

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou na manhã de segunda-feira (8) a prisão de Alesson Rocha da Silva que esfaqueou a esposa, Maiara Santana, de 19 anos, na noite deste domingo (7) na frente do filho e depois a abandonou gravemente ferida na avenida Timbiras , na Zona Norte de Manaus.

Após ser conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) na Zona Norte para exames de corpo de delito, a vítima foi junto com os policiais ao local do crime. Os policiais encontraram o agressor que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado pelo crime de feminicídio tentado.

A jovem de 19 anos foi agredida verbal e fisicamente pelo próprio companheiro na casa onde os dois moravam. O agressor estava embriagado no momento do crime. Após desferir golpes de faca na esposa, solicitou corrida por aplicativo e abandonou a vítima ferida na avenida próxima à residência. Alesson Rocha furtou da vítima a quantia de R$1500 mil, que estava guardado na casa. Após a prisão, a vítima conseguiu recuperar parte do valor.

De acordo com Vanessa Santana, irmã de Maiara, esta não é a primeira vez que o agressor tenta contra vida da vítima. “Toda vez que ele bebia e ficava agressivo com ela dizendo que ela estava traindo ele. Ele já agrediu minha irmã outras vezes, mas não foram registrados boletins de ocorrência”, declarou.

Maiara escapou da grave agressão com vida, mas outros casos de mulheres que foram esfaqueadas por companheiros de relação são constantes em Manaus. O último caso ganhou repercussão nacional e mandado de busca internacional quando Rafael Fernandez, de 31 anos, esfaqueou e matou a Miss Manicoré, Kimerly Mota, de 21 anos, em maio deste ano.

O crime ocorreu no apartamento do acusado. Rafael matou Kimberly enquanto ela dormia, após segundo, ele ler mensagens de suposta traição. Após deixar o apartamento com roupas trocadas, Rafael iniciou a fuga para o estado de Roraima. Ele foi preso em Pacaraima, quatro dias após o crime.

