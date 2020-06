Vídeo: Preso matou vítima com facada só para roubar moto, em Manaus

Manaus - Samuel Albuquerque Cavalcante, de 35 anos, foi preso, em flagrante, na manhã desta segunda-feira (8), por volta das 8h30, após cometer um latrocínio que teve como vítima Robson França da Silva, que tinha 23 anos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), por volta das 4h, na avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Tarumã, na Zona Centro-Oeste, quando a vítima foi morta com uma facada no peito e teve a motocicleta roubada.

Conforme a delegada Marília Campelo, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava retornando de um bar quando foi surpreendida por Samuel e atingida com uma facada no peito.

“Após atingir Robson, Samuel ainda arrastou o corpo da vítima para a calçada e fugiu com a motocicleta dele. Logo pela manhã, nossa equipe recebeu a informação que pessoas estavam cercando a casa de um possível suspeito, mas ao checarem a informação foi constatado que não se tratava do responsável pelo crime. Após vermos as imagens das câmeras de segurança, conseguimos identificar Samuel”, explicou a delegada.

Conforme Marília Campelo, a casa de Samuel é quase que em frente ao local do crime. Durante buscas no local, a motocicleta de Robson foi recuperada na casa do suspeito.

“De início, Samuel negou a autoria do crime, mas depois acabou confessando. Ele disse que a ação não foi premeditada e que apenas aproveitou a oportunidade. Os dois não possuíam qualquer tipo de relação”, disse Campello.

Veja como foi o ataque:

A polícia divulgou o vídeo do momento do crime | Autor: Reprodução





Procedimentos

Samuel foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e irá passar por audiência de custódia, onde deve permanecer à disposição da Justiça.