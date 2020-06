Facção: 'X-salada' e 'Júnior' são presos com R$ 30 mil, em Manaus

A dupla foi capturada nesta segunda-feira (8) | Foto: Divulgação

Manaus - Mais dois integrantes de uma facção criminosa que atua em Manaus foram presos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas. Os dois criminosos foram identificados apenas pelos apelidos de 'X-salada' ou 'Gordo", e o outro é conhecido como "Júnior".

A dupla foi capturada nesta segunda-feira (8). A equipe do DRCO ainda não informou o local da prisão. Com os suspeitos foram apreendidos uma arma de fogo, R$ 30 mil em dinheiro, além de produtos para comercialização de drogas.

O diretor da unidade policial, delegado Rafael Allemand, confirmou a prisão e informou que a equipe da assessoria da PC-AM deve divulgar outros detalhes da ocorrência.

Casal do tráfico

As constantes ações do DRCO vêm combatendo o crime organizado na capital amazonense. Há quatro dias, um dos chefes da mesma facção, Thiago Monteiro da Silva, de 35 anos, e a esposa dele, Stheffany Barbosa Vasconcelos , 27, foram presos pelos policiais civis.

O casal era responsável por administrar as finanças e distribuir drogas comercializadas por uma organização criminosa atuante no Estado.

Conforme PC-AM, "Thiago Mineiro” é apontado como o maior distribuidor de drogas e um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Estado. Segundo investigações, o infrator era o responsável pela administração financeira e organizacional do grupo. Além disso, era Thiago quem estabelecia contato com os fornecedores dos materiais ilícitos, oriundos de países como a Colômbia e Peru.

