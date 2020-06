Criminosos soltam fogos para avisar presença da polícia na Zona Sul

O caso foi apresentado no 1° DIP | Foto: Arquivo/ET

Manaus - Com intuito de avisar os comparsas sobre a presença da polícia, os 'olheiros do tráfico' do beco Mossoró , no bairro São Francisco, soltaram fogos na tarde desta segunda-feira (8), ao perceberem a presença de uma viatura da Força Tática. Um homem que se identificou como Alexandre dos Santos foi preso com cigarros de maconha e dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Segundo informações do capitão Paulo Furtado da Força Tática, as diligências em torno do caso iniciaram após a equipe receber várias denúncias anônimas informando o intenso tráfico de drogas naquela região - que é um considerada 'área vermelha' e já foi alvo de outras ações policiais.

"Após recebermos essa denúncia, decidimos fazer uma ação e, no momento em que chegamos, ouvimos vários fogos. Os 'olheiros' fazem o sinal sonoro para avisar os comparsas que a polícia está no lugar, mas não adianta. O suspeito ainda tentou fugir, mas conseguimos apreender 45 cigarros de maconha e R$ 153 provenientes da comercialização de entorpecentes. Ele nos informou que já tem passagem pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento. Ao invés de a pessoa estar tentando se recuperar e evitar voltar para o mundo do crime, ela apenas prova que não merece essa chance que a sociedade está dando para que permaneça nas ruas", declarou o capitão.

Procedimentos

O suspeito foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia e deve permanecer à disposição da Justiça.