Mulher é encontrada morta em casa com corpo enrolado em cobertor

Aline já havia relatado para a família que estava sofrendo agressões | Foto: Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, com o corpo enrolado por um cobertor, no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Aline Albuquerque do Santos estava em isolamento social com o companheiro, Antônio Gonçalves Ferreira, com quem tinha um relacionamento há mais de um ano.

Segundo a irmã da vítima, Aline já havia relatado para a família que estava sofrendo agressões, mas teve dificuldades de denunciar por conta da quarentena, em decorrência do novo coronavírus. Antônio é o principal suspeito do crime e está desaparecido

.O corpo da mulher foi reconhecido por uma prima na capital e por pouco não foi enterrada como indigente. O velório foi transmitido ao vivo para a irmã e a mãe de Aline, que moram em Jacobina, na Bahia.

Desde o início do isolamento social, uma mulher é assassinada a cada 35 horas em São Paulo. O número de feminicídios no estado cresceu mais de 40%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Leia mais

Feminicídio: casos crescem 22% no Brasil durante pandemia

Ao matar esposa com ferro, marido manda áudio para a família da vítima

Da morte à prisão: veja tudo sobre o caso da miss Kimberly, em Manaus