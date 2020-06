Homem estupra menina de 12 anos na casa onde morava 'de favor', no AM

A tia da menina tentou agredir o suspeito que fugiu do local | Foto: Divulgação

Manaquiri - André Alves de Macedo, de 41 anos, foi preso, no último domingo (7), por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O crime aconteceu no dia 15 de maio deste ano, na residência da avó da vítima, em Manaquiri (distante 60 quilômetros em linha reta da capital), onde ele morava "de favor".



No dia em que cometeu o crime, André ameaçou a vítima com uma faca para que ela entrasse no quarto com ele e tirasse a roupa. No entanto, a vítima se recusou a obedecer ao suspeito.

“Diante da negativa da vítima, André ameaçou a adolescente de morte e tocou nas genitálias dela. Entretanto, no instante em que a menina foi chamada pela tia, o André deixou que ela saísse do quarto, momento em que denunciou à tia o que estava se passando”, explicou delegado Ivo Cunha, titular da da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri.

Veja também: Rafael Romano é condenado a 47 anos de prisão por estupro da neta

Cunha informou, ainda, que a tia da menina tentou agredir o suspeito que fugiu do local. Em seguida, a denúncia foi formalizada e, após os procedimentos de diligências indicarem que André havia, de fato, cometido o crime, foi solicitado o pedido de prisão em nome dele.

Procedimentos

André foi capturado na comunidade Laranjal, na zona rural do município. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará custodiado na carceragem da 33ª DIP à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Maníaco rouba, estupra e espanca mulher na frente da mãe dela no AM

Preso homem que estuprou idosa cadeirante em Manaus