Você viu o ‘Maninho’? Ele é procurado pela morte de camelô em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pede a ajuda da população na divulgação da imagem de Thalison Luís da Silva Pinheiro, 33, conhecido como ‘Maninho’, principal suspeito do latrocínio do camelô Micley da Silva Barbosa, que tinha 42 anos . O crime aconteceu por volta das 16h30, do dia 19 de setembro de 2019, em uma banca de vendas onde a vítima trabalhava, na rua Itaeté, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

No dia do crime, a vítima estava trabalhando quando foi abordada por dois suspeitos que a ameaçaram e subtraíram o seu aparelho celular. Durante a ação criminosa, a vítima reagiu e foi atingido por disparo de arma de fogo, efetuado por Thalison. Após o crime, eles empreenderam fuga do local.

“Após as investigações, conseguimos identificar Thalison como sendo o autor desse crime. Representei pelo pedido de prisão temporária em nome dele. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos”, explicou o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

O delegado destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem, deve entrar em contato pelo número da Derfd: (92) 99962-2187 ou também pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

