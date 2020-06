Criança de 4 anos é morta após cantar parabéns no próprio aniversário

A criança foi assassinada durante a festa de aniversário | Foto: reprodução

Rio de Janeiro - Enzo, de apenas quatro anos, estava empolgado e feliz com a festa temática do herói favorito, mas o aniversário - que deveria ser um momento de alegria - terminou em tragédia em Piabetá, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A criança foi baleada durante a festa e morreu.

O autor do disparo, Pedro Vinícius de Souza, de 21 anos, estava na festa e foi preso em flagrante. Ele afirma que o tiro teria sido acidental e que não tinha intenção de matar a criança. O tiro foi disparado após cantarem os parabéns para o aniversariante, que virou vítima fatal.

Há pelo menos três versões sobre o ocorrido. A primeira é que suspeito teria abraçado a criança e depois atirado contra ela, no peito. A segunda é sustentada pela mãe de Enzo, que afirma ter visto uma discussão do suspeito com as crianças no local e, logo após, ouviram o barulho do tiro. A terceira versão foi contada pelo acusado na delegacia, de que a arma caiu no chão e disparou sozinha.

A criança morreu no momento em que foi ferida. Pedro Vinícius responde por porte ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

