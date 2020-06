Homem se esconde em cesto de roupa para não ser preso

Delegacia de Eirunepé | Foto: Divulgação

Eirunepé (AM)- Um jovem de 20 anos foi preso por esfaquear pelo menos quatro vezes um homem que passava pela frente da sua casa na rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio, no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), na noite dessa segunda-feira (8).

Segundo a polícia, a vítima tinha uma briga antiga com os irmãos do agressor e o suspeito resolveu se vingar executando o homem. O jovem aguardou passar pelo local e armado com uma faca desferiu golpes na costela, nas pernas e no braço direito do homem. Mesmo ferida, a vítima correu e pediu ajuda na casa de vizinhos.

O suspeito ainda perseguiu o homem e tentou matá-lo novamente, mas foi impedido pelos moradores. Após o crime, o assassino correu para casa e tentou se esconder em um cesto de roupa suja, mas acabou preso.

Na delegacia o chefe de polícia Gonzaga Júnior, constatou que o rapaz já tinha outras três tentativas de homicídio registradas em seu nome, mas sempre conseguia fugir para a Zona Rural. O homem agora vai responder pelos crimes e deve permanecer preso.

A vítima foi socorrida e levado para o o Hospital de Eirunepé, no bairro do Aparecida. O estado de saúde dela é grave.



