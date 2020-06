'Estávamos bêbados', conta assassino de Heloísa Medeiros

Michel é acusado de assassinar e torturar uma adolescente de 17 anos | Foto: Divulgação

Manaus- O acusado de assassinar Heloisa Medeiros, de 17 anos , foi encaminhado pela viatura da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para a Delegacia Geral da Polícia Civil, onde irá responder por homicídio e ocultação de cadáver.

O homem, identificado como Michel Sabóia de Souza, de 19 anos, foi considerado foragido após assassinar a estudante, em dezembro de 2019. Ele diz estar arrependido.

“Eu quero pedir perdão, estou arrependido. Não tenho envolvimento com nenhuma facção, eu não matei ela porque quis. A gente estava alcoolizado e sua filha estava drogada”, disse Michael.

A prisão do Michel Sabóia ocorreu na última sexta-feira (5), no bairro Anjo da Guarda, em São Luís | Foto: Divulgação

A mãe de Heloisa estava presente no momento em que o rapaz chegou à delegacia, e disse não acreditar no arrependimento do rapaz. “Ele nunca vai ter meu perdão, pode esquecer. Nunca vai ter, é difícil achar que pode estar arrependido, e nós estamos revoltados. Muitas perguntas agora serão respondidas “, disse a mãe em prantos.

O acusado está na Delegacia Geral da Polícia Civil para prestar depoimento e esclarecer à polícia sobre o trâmite desse assassino.

