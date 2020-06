Delegado explica como Michael planejou esconder o corpo de Heloisa

Michael ainda dormiu com o cadáver da jovem em seu quarto | Foto: Divulgação

Manaus- O rapaz identificado como, Michael Sabóia , 19 anos, confessou ter planejado esconder o corpo de Heloisa Medeiros, de 17 anos de idade.

A vítima foi encontrada com os cabelos cortados, as unhas postiças arrancadas e com sinais de estrangulamento. Segundo o Delegado Paulo Martins, foi uma tentativa de desfigurar Heloisa.

“Após chegar na residência, ele diz que os dois ingeriram álcool e entorpecentes. Ela teria visto uma mensagem “suspeita”, de uma outra mulher, e, ao ser questionado por ela, ele negou, mas, ela teria começado a agredir Michael, e ele diz ter dado um “abraço “ nela, não sei que tipo de abraço foi esse, então quando acordou ela já estava morta”, disse o delegado.

O rapaz ainda teria deixado o corpo dentro da casa, e saiu para trabalhar normalmente, e começou a pensar em como iria se librar do corpo.

Segundo o delegado, Michael cortou os cabelos de Heloisa e arrancou as unhas dela, com o intuito de dificultar a identificação da jovem, após desovar o corpo dela.

“O intuito dele era desfigurar a moça para dificultar a identificação dela, ele teve três ideias, além dessa, que seria embrulhar o corpo dela em um plástico e jogá-la no rio para ser comida pelos peixes”, disse o delegado.

A polícia diz também que a terceira ideia de Michael, seria jogar o corpo da jovem no terreno baldio ao lado da casa dele, para ser comida por urubus.

Ele ainda dormiu com o cadáver da jovem em seu quarto, e, até esteve presente em um aniversário dois dias após assassinar Heloisa.

Quando ele percebeu que a policia ja estava atrás da jovem, ele entrou em contato com a ex esposa e posteriormente com seu advogado, a polícia ao chegar no local, ele já estava foragido.

