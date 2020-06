Polícia suspeita que família de Michael ajudou na fuga para Maranhão

Michael Sabóia erá encaminhado para audiência de custódia | Foto: Divulgação





Manaus- Em coletiva com os delegados responsáveis por toda a ação , que resultou na prisão de Michael Sabóia de Souza, de 19 anos, foi informado à imprensa de que o suspeito estava em contato com a família, desde antes da fuga.

“Segundo o suspeitos, ele falava sempre com a mãe, o pai, e a ex-mulher, que tinham conhecimento de que ele estava no Maranhão. Ele teve o cuidado de pegar a carteira de identidade do irmão e passou a utilizá-la”

Ele pegou um barco em Manaus para Belém, e de lá seguiu para o Maranhão. Para a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, a polícia acredita que Michael teve ajuda apenas para fugir.

Mãe de Michael Sabóia, na delegada, acompanhando os procedimentos policiais | Foto: Divulgação

“Ele admitiu o crime, e as circunstâncias que ele falou batem com a avaliação do local do crime. Ele próprio descreveu os fatos de forma pormenorizada, ao meu ver bastante fria. É muito difícil imaginar que possa haver outra participação, na fuga sim, mas no assassinato não”, disse a delegada.

A policia acredita que Michael, por estar sempre em contato com a família, possa ter tido algum tipo de ajuda financeira - fato que está sendo investigado.

Ele está na delegacia para interrogatório e será encaminhado para audiência de custódia, onde será analisada a prisão de Michael.

A mãe de Michael esteve presente na delegacia, e foi recebida aos gritos por familiares de Heloísa. Ela não quis dar depoimento para a imprensa e está acompanhando os procedimentos cabíveis, que o filho deve passar até à prisão definitiva.

