Tio que estuprou a sobrinha aos sete anos é preso na Feira da Panair

Manaus - Rony Cley Maciel Nobre , de 39 anos, que estava sendo procurado pelas equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus), após ter sido denunciado por estupro da própria sobrinha, quando ela tinha apenas sete anos de idade, foi preso na manhã desta terça-feira (9) na Feira da Panair, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, adjunto da DIP de Itacoatiara, atualmente a menina tem dez anos. Para tentar dificultar o trabalho da polícia, ele passou por uma mudança de visual com intuito de dificultar o reconhecimento do rosto dele que já havia sido divulgado à sociedade amazonense como procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

A autoridade policial explicou que, após as equipes tomarem conhecimento da denúncia em junho de 2019, foi representado à Justiça o pedido de prisão preventiva que foi deferido pelo plantão criminal da Comarca de Itacoatiara. A vítima informou que os abusos sexuais aconteciam quando ela ia até à casa do tio.

"Ao saber que estava sendo procurado, Rony decidiu fugir para Manaus e mudou de visual para não ser encontrado com facilidade. Na manhã de hoje, ele foi preso após denúncias anônimas aos policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que informavam a localização dele em uma embarcação na Feira da Panair", explicou Mendes.

O adjunto da DIP de Itacoatiara destacou que uma equipe está se deslocando para Manaus e irá fazer a transferência do preso para a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPP).

Confira o vídeo da prisão | Autor: Divulgação