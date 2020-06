Dupla é presa por tráfico de drogas no município de Eirunepé

Eirunepé (AM) - Rafael de Lima Ferreira, 32 anos e Francisco Cosmo Gurgel Bispo, 34 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Santo Antônio, no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu por volta das 22h30 desta segunda-feira (8).

Com a dupla foram apreendidas porções de entorpecentes , entre oxi e maconha do tipo skunk e uma motocicleta. Durante procedimentos na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé foi constatado que a dupla tem outras passagens pelo mesmo crime e por receptação.

Segundo a polícia, a dupla fazia a distribuição de drogas pela cidade utilizando a motocicleta apreendida e pelo rio, por meio de canoas. Os policiais chegaram até os homens a partir de denúncias anônimas feitas por telefone, quando os homens estavam entregando entorpecentes para um usuário, o que possibilitou a prisão em flagrante.

Procedimentos

Conduzidos ao prédio da DIP, os homens foram autuados por tráfico de drogas.A dupla ficará à disposição da justiça.