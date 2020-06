Mãe de Heloísa confronta mãe de Michael Saboia em delegacia

Manaus - A mãe da adolescente Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, Vanusa Medeiros esteve no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, no início da tarde desta terça-feira (9), para acompanhar a chegada de Michael Sabóia de Souza, de 19 anos, na capital amazonense. Na porta da delegacia, ela confrontou a mãe do suspeito e disse que ela não iria deixar que a imagem da filha fosse denegrida por Michael.

"Você deveria ter falado comigo, ter conversado, mas nunca me procurou para nada. Então isso aqui é resposta do que eu vou continuar fazendo. Não vou deixar ninguém denegrir a imagem da minha filha perante o seu filho. A senhora tem que falar é comigo", declarou a mãe de Heloísa em tom de revolta e encarando a mãe de Michael, que se manteve calada o tempo todo.

Vanusa explicou em entrevista à imprensa que, antes do crime, nunca ouviu falar de Michael e que, após o fato, soube que o rapaz era possessivo e rodeava Heloísa. O suspeito teria conseguido o telefone da jovem por meio de terceiros.

Na entrada da delegacia, Michael Sabóia pediu perdão a mãe de Heloísa e disse que não tem envolvimento com facções criminosa. Ele confessou que não quis matar Heloísa e que tudo aconteceu porque os dois estavam bêbados e a vitima estava sob efeito de drogas .

"Ele pode esquecer que um dia terá meu perdão. O que ele fez com a minha filha foi injusto, ela não teve direito de defesa. Por maior motivo que ele tenha, é difícil acreditar que ele demonstre arrependimento nesse momento. É uma revolta grande, nunca vimos esse homem antes", declarou Vanusa Medeiros.

Michael deve prestar o depoimento oficial na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e ficará à disposição da Justiça para responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

