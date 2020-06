Adolescente de 14 anos guardava drogas para o tio investigado pela PC

A ação foi realizada por policiais civis da Derfv | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 14 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (9), durante ação dos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Veículos (Derfv), na avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Ele estava guardando drogas para o tio, que é investigado por um esquema de distribuição de drogas em carros roubados e clonados.

Conforme a equipe da especializada, uma investigação apontou que Yago Alexandre Campos da Silva, conhecido como "Peixeiro", que é tio do adolescente de 14 anos, mantinha esse esquema criminoso.

A polícia representou por um mandado de busca e apreensão na residência onde o menino foi encontrado com uma expressiva quantidade de maconha, do tipo skunk. O mandado foi expedido pela Juíza Priscila Maia da Central de Inquéritos Policiais.

O menor tinha a função de guardar entorpecentes para o tio e entregar aos 'soldados do tráfico' - que cuidavam da distribuição do material ilícito no entorno do bairro Monte das Oliveiras e em bairro das adjacências.

O tio do adolescente já havia sido preso pela Derfv, em 2018, com vários veículos clonados. Ele já responde pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e está foragido.

Procedimentos

O adolescente foi apreendido e conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. As investigações em torno dos esquema comandado por Yago seguem em andamento.