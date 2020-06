Pai que estuprou a própria filha de 13 anos é preso no Tarumã

A prisão foi realizada por policiais civis da Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Um homem de 48 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (9), por volta das 6h, em cumprimento mandado de prisão em razão de sentença condenatória por ter aliciado a própria filha, que na época do crime tinha 13 anos. A prisão ocorreu na Comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) explicou que o crime ocorreu em julho de 2007, no mesmo lugar onde o homem foi preso.

“A mãe da menor conta que, na época do crime, ela flagrou o acusado tocando nas partes íntimas de sua filha, durante a madrugada. Em depoimento, a vítima relatou que o próprio pai entrava em seu quarto durante a noite, e tocava libidinosamente em suas partes”, relata a delegada Joyce.

O mandado de prisão em razão de sentença condenatória foi assinado pela juíza Patrícia Chacon, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O pai da vítima foi enquadrado no Art. 214 c/c Art. 226 e foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado.

Procedimentos

O condenado foi encaminhado para o Centro de Recolhimento e Diagnostico (CRT) e ficará em disposição da Justiça.

Outro caso de estupro



Rony Cley Maciel Nobre , de 39 anos, que estava sendo procurado pelas equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus), após ter sido denunciado por estupro da própria sobrinha, quando ela tinha apenas sete anos de idade, foi preso na manhã desta terça-feira (9) na Feira da Panair, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, adjunto da DIP de Itacoatiara, a denúncia foi realizada em junho de 2019. A vítima informou que os abusos sexuais aconteciam quando ela ia até à casa do tio.

Leia mais

Menina de 13 anos diz que foi agredida e estuprada pelo pai em Manaus

Pai que estuprava a própria filha desde os três anos é preso em Manaus