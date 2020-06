Taxista é executado dentro de veículo no Centro de Manaus

A polícia já está no local | Foto: Divulgação

Manaus - Um suposto taxista, que até o momento não teve a identidade divulgada, foi executado dentro do próprio veículo na noite desta terça-feira (9). O crime aconteceu no cruzamento da avenida Joaquim Nabuco com a rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Manaus.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atuam naquela região, foram acionados e fazem o levantamento sobre as circunstancias do homicídio, além de buscas por suspeitos na localidade.

"A equipe encontra dificuldades para obter informações, pois essa área é de intensa movimentação do trafico de drogas e as pessoas têm medo de falar qualquer coisa", informou um policial.

Veja também: Mulher é executada a tiros por criminosos em um carro preto, no Japiim

Imagens que circulam pelas redes socais mostram o homem todo ensanguentado, sentado no banco do motorista. A vítima foi baleada na cabeça.

A PM aguarda equipes do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) que devem fazer a perícia na cena do crime. Devido a ocorrência, o trânsito também foi afetado naquela área.

Mais informações em instantes

Leia mais

Após negar dinheiro, mãe é assassinada pelo próprio filho em Manaus