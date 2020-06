Após "agressões", polícia encontra objetos ilícitos em delegacia do AM

Material apreendido durante a revista na unidade policial | Foto: Divulgação

Itapiranga - Policiais militares e civis realizaram nesta terça-feira (9), uma revista policial na 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Itapiranga (distante 227 quilômetros em linha reta de Manaus). Após receberem a informação que detentos haviam divulgado imagens de uma agressão a outro internos.

Conforme informações das autoridades policiais, foram realizadas revistas em duas celas da unidade policial. Na primeira cela, não houve nenhuma alteração. Já na segunda foram apreendidos uma porção de substância entorpecente, supostamente maconha, três aparelhos celulares, uma tesoura e um fio elétrico.

Todo o material apreendido ficara à disposição da Justiça. Um procedimento deverá ser instaurado para apurar as circunstâncias da entrada do material na unidade policial.

Outras revistas

A festa estava preparada pelos detentos da Unidade Prisional de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Durante revista policial realizada, no lugar a equipe do 11° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas, apreendeu armas brancas, drogas, aparelhos celulares, cigarro e bebidas alcoólicas, dentre elas uma garrafa de Chandon.

Leia mais

Vídeo: Criminosos fazem live de presídio e recebem elogios de mulheres

Mulher é presa com desodorantes recheados com drogas em presídio do AM