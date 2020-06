Vídeo: Taxista pode ter sido morto por engano no Centro de Manaus

Veículo que a vítima trabalhava | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um taxista, identificado apenas pelo apelido de "Jotinha", executado a tiros por volta das 19h desta terça-feira (9), no Centro de Manaus , pode ter sido morto por engano. Colegas de profissão estiveram no local do crime e informaram que acreditam que ele, que era considerado como uma pessoa de boa índole, foi confundido já que dividia o aluguel do carro com outro motorista, que roda no mesmo veículo durante o dia.

Um colega de profissão, que preferiu não se identificar, contou que "Jotinha" já atuava fazendo táxi lotação no Centro da cidade há algum tempo e era bem conhecido por ser cordial com as pessoas.

O sargento Ronilson da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que as equipes foram acionadas enquanto estavam em patrulhamento de rotina e fizeram o isolamento da área.

"Conversamos com alguns amigos de conhecidos deles e, até agora, não há nada que comprometa a índole dele. Fizemos o nosso trabalho, pegamos algumas informações e estamos no aguardo das outras autoridades que darão prosseguimento no caso. Foram disparados, pelo menos, dois tiros que atingiram a região da cabeça dele. O crime tem características de execução", explicou o sargento.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e o caso será investigado pela DEHS.

Veja a entrevista com o sargento da 24ª Cicom