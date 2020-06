Após morte de cunhado, homem é executado durante apagão na Compensa

Igor morreu na hora | Foto: Divulgação

Manaus - Criminosos aproveitaram um apagão que ocorreu, na noite desta terça-feira (9), no bairro da Compensa, Zona Oeste, e executaram um homem, identificado como Igor Coelho Gomes, de 23 anos. O crime ocorreu por volta das 20h30, na rua São João.

Conforme o capitão Thiago Dantas, coordenador de policiamento ostensivo da área oeste, a vítima foi morta com, pelo menos, oito tiros. Devido a falta de energia elétrica no local do crime, nenhuma testemunha viu quem são os assassinos.

"A região da Compensa registrou constantes quedas de energia hoje [terça] e, no momento do homicídio, o local estava às escuras. Até o momento, ninguém repassou detalhes de como o crime aconteceu ou sobre os suspeitos. Só recebemos o comunicado que uma vítima tinha dado entrada na unidade de saúde", explicou o capitão.

Igor foi socorrido por familiares, mas morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. A família ficou bastante comovida e não falou com a imprensa.

Ainda segundo a PM, a vítima não possuía nenhuma passagem pela polícia. O corpo do Igor deve ser removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ameaças

O portal EM TEMPO recebeu informações de que Igor Coelho era cunhado de João Leno Cruz de Oliveira, de 32 anos, que foi assassinado no dia 19 de maio deste ano , na avenida Brasil, também localizada no bairro da Compensa.

Conforme uma fonte, após a morte do cunhado, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas, Igor estaria sendo ameaçado pelos mesmos criminosos - que seriam de uma facção criminosa. A motivação ainda é desconhecida.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

