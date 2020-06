Suspeito de roubo é assassinado a tiro em avenida de Manaus

O corpo do jovem foi encontrado jogado na avenida | Foto: Divulgação

Manaus - Dhemesson Gonzaga da Silva, de 17 anos , foi morto a tiro na madrugada desta quarta-feira (10) . O corpo dele foi encontrado na avenida da Vivenda Verde, no bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus.

Policias da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência por volta das 00h09. Um homem, não identificado, ligou para a delegacia informando ter visto o corpo do rapaz na rua no momento que passou de ônibus pelo local.

Ao ser confirmado a veracidade dos fatos, equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para o local.

Moradores do bairro relataram aos policias que ouviram os disparos, mas não identificaram os assassinos. Segundo a perícia, o adolescente foi atingido com apenas um disparo na região torácica, que foi suficiente para tirar a vida do jovem.

Suspeito de roubo

Dhemesson, conforme testemunhas, era conhecido na região por cometer alguns roubos. Ele já tinha passagem na polícia por roubo e furto.

O motivo do crime ainda é desconhecido. As investigações seguem sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios.

