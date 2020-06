'Adriano' é executado por criminosos em rua na Compensa

Adriano foi morto com pelo menos quatro tiros | Foto: Divulgação

Manaus - Após pouco mais de seis horas, outro assassinato foi registro na Compensa, desta desta vez na segunda etapa do bairro , na Zona Oeste de Manaus. Adriano Rocha da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros na rua São José. O crime aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (10).

Segundo o relatório do Comando de Policiamento de Área (CPA-OESTE), Adriano foi morto com pelo menos quatro disparos na região da cabeça. A perícia informou que os tiros foram efetuados de um revólver 38.

Os policiais localizaram os familiares do rapaz, que afirmaram desconhecer a motivação do assassinato. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) por volta das 3h.

A polícia está tentando identificar se Adriano possuía algum tipo de dívida ou envolvimento com o tráfico de drogas. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime está sendo investigado pela DEHS | Foto: Daniel Landazuri

Outro caso

Por volta das 20h30 de terça-feira (9), criminosos aproveitaram um apagão que ocorreu na Compensa e executaram Igor Coelho Gomes, de 23 anos . O crime ocorreu na rua São João.

Conforme o capitão Thiago Dantas, coordenador de policiamento ostensivo da área oeste, a vítima foi morta com, pelo menos, oito tiros. Devido a falta de energia elétrica no local do crime, nenhuma testemunha viu quem são os assassinos. Esse crime também está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Leia mais:

Após morte de cunhado, homem é executado durante apagão na Compensa

Vídeo: Taxista pode ter sido morto por engano no Centro de Manaus