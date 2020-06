Filho tenta matar a mãe após ela se negar a pagar dívida de motel

Manaus - Leonardo Souza Silva, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (10), na casa onde morava com a família, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, após tentar matar a própria mãe, uma mulher de 49 anos, com marteladas. O fato aconteceu após ela se negar a pagar uma conta feita pelo filho - que passou a madrugada em um motel no bairro Coroado, na Zona Leste da capital, consumindo bebidas e drogas.

Conforme o cabo Robson Castro, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento em que a polícia chegou na casa da família, Leonardo já havia destruído todo o local e a vítima estava muito nervosa e abalada emocionalmente pelo filho ter tentado contra a própria vida dela.

"A mãe explicou que o filho estava drogado e exigiu uma quantia de R$ 250 e que a mãe tinha que dar o jeito de conseguir. Ele pegou um martelo para tentar mata-la, mas foi impedido pelo irmão que chegou na hora e a salvou. Inicialmente, Leonardo não informou para que seria utilizado o dinheiro, mas após contato com outras Cicoms descobrimos que Leonardo havia deixado o carro da mãe empenhado em um motel no Coroado, onde teria passado a noite com amigos e não havia pagado a conta", explicou a autoridade policial.

Leonardo foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Leonardo Freitas Natividade, conhecido como "Leco", de 28 anos, foi preso após assassinar a própria mãe. O crime aconteceu na Travessa Boa Esperança, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, na madrugada de terça-feira (9), por volta de 00h45. A vítima, Marcelina Natividade, tinha 60 anos e teria negado dar dinheiro ao filho que era usuário de drogas.

Segundo informações de policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito amarrou o irmão no andar de cima da residência, e, ao descer para o outro cômodo da casa, pediu dinheiro para a mãe, que se recusou a entregar o valor ao filho. Com a negativa, Leonardo pegou uma faca de cozinha e esfaqueou a mãe no pescoço.

