Homem é preso com mais de 25 quilos de drogas em Anamã

Anamã- Edilson Silva Pereira, de 31 anos, foi preso na manha desta quarta-feira (10), por volta das 9h30, dentro de uma embarcação no porto de Anamã (município distante 165 quilômetros em linha reta de Manaus). Ele tentava transportar mais de 25 quilos de drogas que iriam abastecer pontos de vendas de drogas da capital.

Após informações de que as drogas estariam na embarcação, policiais civis e militares interceptaram o barco no porto e fizeram buscas pelo lugar. No nível superior, escondidos entre as boias salva-vidas, foram localizados 15 tabletes de oxi, totalizando 25,5 kg.

Conforme o delegado Clodomir Sobrinho, titular da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.

Edilson e o material apreendido foram apresentados no prédio da delegacia. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve permanecer na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

Após três meses de investigações, uma operação conjunta entre a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Polícia Civil, Delegacia de Manacapuru e a Delegacia Fluvial apreendeu, no último sábado (6), 250 quilos de drogas avaliados em R$1 milhão , com destino a Manaus.

Saindo de Tabatinga, município que fica a 1.109 quilômetros da capital, uma embarcação foi abordada na costa do Rio Paratari. Nessa abordagem houve um confronto policial, mas drogas e armas foram apreendidas.

