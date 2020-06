Sargento da PM é morto e amigo baleado em ataque na Zona Sul de Manaus

O sargento morreu ainda no local do ataque | Foto: Divulgação

Manaus - O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Manoel José Martins Lima, de 54 anos, foi morto com tiros na cabeça no início da noite desta quarta-feira (10). A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atacada por criminosos, na Rua Arnoldo Carpinteiro Péres, bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.



José Martins era lotado no efetivo da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O sargento trafegava na via em sua motocicleta, na companhia de um pedreiro, que não teve a identidade divulgada, e estava trabalhando em uma obra na casa da vítima.

Conforme informações repassadas à polícia, o sargento e o pedreiro estavam a caminho de uma loja de materiais de construção para fazer compras de equipamentos, quando foram perseguidos pelos assassinos que estavam em outra moto, de cor preta. Um dos suspeitos usava camiseta amarela.

A dupla criminosa atirou na direção das vítimas, pelo menos, 10 vezes. O PM morreu no local e o pedreiro foi atingido com um tiro no braço esquerdo, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da capital.

A dupla fugiu logo após o crime. Várias equipes da PM se deslocaram para o local da ocorrência e fazem buscas pelos criminosos. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

O corpo do sargento foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).