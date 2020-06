Homem é preso por roubar assistência técnica no ano de 2015

A ação foi realizada por policiais civis do 5° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Sérgio Gutemberg Pimentel do Nascimento, de 33 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 16h, no bairro Tarumã , na Zona Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de roubo. O crime aconteceu no dia 11 de março de 2015, em uma assistência técnica da capital.

De acordo com o delegado Mário Paulo Telles, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ao ser questionado pelo crime, Sérgio confirmou que ele e mais três pessoas roubaram uma loja de assistência técnica de televisão.

"Após investigações, nossa equipe teve conhecimento da localização dele e cumprimos o mandado que é de sentença condenatória”, comentou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Sérgio foi expedida no último dia dois de junho, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, da 2ª Vara Criminal.

Procedimentos

Sérgio foi indiciado pelo crime de roubo majorado, onde deve cumprir a sentença condenatória de cinco anos e quatro meses em regime semiaberto. Ao término dos trâmites cabíveis, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

