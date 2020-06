Ataque a tiros deixa um morto e um ferido na perna, em Manaus

Manaus - A noite da última quarta-feira (10) foi marcada por terror e pânico. Criminosos em uma moto atiraram diversas vezes contra dois homens, na rua Misericórdia, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da cidade.

O fato aconteceu por volta das 22h00 quando Wellington Camilo de Almeida, de 28 anos e Davi Felipe Correia, de 33 anos, estavam na rua citada e, foram surpreendidos por dois criminosos em uma moto preta.



Os homens começaram a disparar, quando Wellington em uma tentativa de se salvar, tentou correr, apenas a perna direita foi atingida. Já Davi, foi morto com 10 tiros na cabeça e corpo.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, Wellington foi encaminhado para um Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul e Davi para o Instituto Médico Legal (IML).



Uma viatura da Polícia Militar foi até o local, no momento do ocorrido, mas ninguém foi preso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve seguir com as investigações a partir do depoimento do sobrevivente.