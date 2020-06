Corpo é encontrado com tiro na nuca no bairro Tarumã

Manaus - Samuel de Souza Albuquerque, de 24 anos, foi encontrado morto na rua do Parque das Tribos, Vivenda Verde, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.

A ocorrência foi atendida por policiais da 20ºCompanhia Interativa Comunitária (Cicom). E segundo o tenente Abraão, moradores que encontraram o corpo e acionaram a polícia. "Nós recebemos uma denúncia via CIOPS de que tinha um corpo nessa rua, quando chegamos no local tratava-se de um homem com um tiro na nuca", disse o tenente.

A Polícia suspeita que acerto de contas tenha motivado execução e que a vítima poderia ser usuária de drogas.

O corpo de Samuel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As buscas estão sendo feitas para esclarecer esse assassinato.