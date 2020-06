Corpo ensanguentado é encontrado na Zona Norte de Manaus

Manaus - O corpo de um homem trajando calça jeans e sapatos pretos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11), na invasão Raio de Sol, uma comunidade localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Vítima ainda não identificada.

Segundo a 15°Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que foi acionada para atender a ocorrência, o homem teria se desentendido durante a madrugada com outra pessoa enquanto ingeria bebidas alcoólicas.

"Houve um desentendimento da vítima com outra pessoa e supostamente por envolvimento com tráfico. Ele foi morto por volta da madrugada e com uma perfuração no peito. A vítima pode ter sido agredida com uma pá que está no local do crime", disse o tenente Joselho, da 15° Cicom.

O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foram acionadas para fazer a remoção do corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foram acionadas para fazer a remoção do corpo | Foto: Yasmin Feitosa

Veja o vídeo: