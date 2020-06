Três assaltantes são presos em Manaus com facas e armas caseiras

Manaus - Um trio foi preso na noite desta quarta-feira (10) após tentar assaltar um ônibus da linha 356, que estava nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do tenente do Comando de Operações Especiais (COE), uma viatura das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) passava quando viu o ônibus parado.



"O ônibus estava parado e os passageiros estavam desembarcando na via. Nós questionamos se o ônibus da linha 356 estava quebrado, quando um passageiro disse que era assalto. Então fizemos a revista e os suspeitos estavam escondidos no meio da multidão e encontramos as armas caseiras", disse o tenente Renato Mota.

Duas armas caseiras e três facas foram apreendidas e os suspeitos foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os suspeitos ao serem questionados, informaram a todo momento serem menores de idade e dizem não ter intenção de machucar pessoas. "Posso dizer nada. Estou arrependido agora, não íamos machucar ninguém", disse um dos presos.

Os suspeitos estão detidos na delegacia de flagrantes para procedimentos cabíveis e estão à disposição da justiça.

