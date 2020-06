Presidente do Sindepol-AM esclarece que nenhum delegado foi alvo da PF

Manaus - O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas (Sindepol-AM), Jeff Mac Donald, procurou o Em Tempo, nesta quinta-feira (11), e negou que um delegado estaria entre os alvos de uma operação realizada pela Polícia Federal na quarta-feira (10), visando ao contrabando de ouro.

O Em Tempo havia informado que durante uma operação realizada pela PF em Manaus, para investigar um esquema de extração ilegal e contrabando de ouro, um delegado da Polícia Civil havia sido detido. A material já foi tirada do ar.