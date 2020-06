Garoto de programa que matou cliente para roubar celular é preso no AM

A ação foi realizada por policiais civis da DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Rodrigo Rodrigues Sales de Lima, de 26 anos, conhecido como “Drica”, foi preso na tarde de quarta-feira (10), por volta das 17h30, em cumprimento a mandado de prisão temporária pela autoria do latrocínio que teve como vítima Jackson Edrisse Silva de Almeida, que tinha 28 anos. O crime ocorreu na noite do dia 6 de outubro de 2019, por volta das 22h30, na rua Doutor Edvaldo, 1ª etapa do bairro Zumbi dos Palmares , na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rodrigo fazia “programas sexuais” no lugar onde ocorreu o delito. Na ocasião do crime, ele teria marcado um encontro com Jackson já com a intenção de subtrair o aparelho celular dele.

“O autor do crime relatou em depoimento que no dia do fato, após o ‘programa sexual’, ele aproveitou para roubar o celular da vítima, que teria esboçado reação. Em posse de uma faca, ‘Drica’ desferiu um golpe que levou a vítima ao óbito”, explicou Araújo.

Prisão

Charles Araújo informou que o suspeito foi preso na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 4 de junho de 2020, pelo juiz James Oliveira dos Santos, da Central de Inquéritos.

“Começamos a investigar o crime desde o dia do fato. Durante os trabalhos descobrimos que o autor do crime tinha levado, além da carteira e documentos pessoais, o celular da vítima. A partir disso começamos a montar o quebra-cabeça desse crime. Chegamos a três receptadores do celular, até identificar o autor do crime que, após a prisão, confessou o delito”, destacou o adjunto da DEHS.

O delegado ressaltou ainda que irá solicitar junto à Justiça a conversão do mandado de prisão temporária para prisão preventiva em nome do infrator.

Procedimentos

Ao término dos trâmites na DEHS, Rodrigo será levado para Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Outro caso

Samuel Albuquerque Cavalcante , de 35 anos, foi preso, em flagrante, na manhã da última segunda-feira (8), por volta das 8h30, após cometer um latrocínio que teve como vítima Robson França da Silva, que tinha 23 anos. O crime aconteceu durante a madrugada daquele mesmo dia, por volta das 4h, na avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Tarumã, na Zona Centro-Oeste, quando a vítima foi morta com uma facada no peito e teve a motocicleta roubada.

