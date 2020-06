Homem estrangulado é encontrado enrolado em tapete no Jorge Teixeira

O corpo foi removido à sede do IML | Foto: Divulgação





Manaus - O corpo de Madson Paulo de Souza, de 23 anos, foi encontrado enrolado em um tapete, na tarde desta quinta-feira (11), nos fundos de uma residência na rua 13, da invasão Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus . A perícia constatou que o homem foi estrangulado e estava com sinais de tortura.

Conforme informações de testemunhas, a moradora do local ouviu barulhos estranhos durante o início da tarde, mas devido a chuva não saiu para ver o que estava acontecendo. Quando o esposo dela abriu a janela da casa, já se deparou com o cadáver e acionou as autoridades policiais.

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou o isolamento do local. O tenente Eduardo Pinheiro informou que Madson estava com os pés e as mãos amarrados. Em cima do corpo, um fio de antena com manchas de sangue chamava a atenção dos policiais. "Ele foi abandonado pelos assassinos e pode ter sido usado para matar a vítima", disse um dos policiais.

"Constatamos que a vítima já possui passagem pela polícia pelo crime de roubo, que foi cometido em 2015. Ele também tem passagem por tráfico de drogas, no ano de 2017. Ele é morador da área e a motivação desse crime agora ficará a cargo da Polícia Civil. A perícia constatou que o corpo estava em estado de rigidez. Ele pode ter sido morto há, pelo menos, oito horas", explicou o tenente.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Outro caso

O corpo de um homem foi encontrado em fevereiro deste ano jogado na rua Turquesa, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia, o cadáver estava entre a sarjeta e a via. A vítima apresentava sinais de estrangulamento e marcas de cordas nas mãos e no pescoço. Por apresentar rigidez, a perícia constatou que o homem já estaria morto há algum tempo e o assassinato ocorreu em outro local.

