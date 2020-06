Professor é brutalmente assassinado em Coari, no AM

O professor foi brutalmente assassinado | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um professor de Educação Física, conhecido como “Zico’’, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (11), em uma área de mata próxima à cabeceira da pista do aeroporto do município de Coari (distante 363 km de Manaus)

De acordo com a polícia, o professor dava aulas na Escola Municipal de Tauá-Mirim, um bairro da periferia de Coari, onde ele também morava e era muito admirado pelos pais dos alunos e colegas de trabalho.

O corpo do professor foi encontrado jogado no meio do mato, de peito para baixo. Ele vestia uma camisa da escola onde dava aulas. Segundo informações, divulgadas nas redes sociais, ele estaria desaparecido desde a noite da última quarta-feira (10).

A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari foi comunicada do encontro de cadáver, por volta das 15h, e a equipe de plantão saiu em diligência para o local juntamente com a Polícia Militar.

A polícia informou que ainda não foi identificado qual tipo de arma foi usada no assassinato do professor. A vítima estava com a calça e a cueca abaixadas.

A polícia também não descarta a possibilidade de “Zico’’ ter sido vítima de violência sexual antes de ser morto. Ele também apresentava muitas marcas de espancamento e o rosto dele estava quase irreconhecível.

A morte violenta do professor de Educação Física causou muita comoção no município de Coari. A Polícia Civil do município investiga o assassinato.